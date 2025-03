Sinner, 39 settimane da numero uno. Un eccellente ritorno in top 10, sale Berrettini

Il ranking Atp sorride a Jannik Sinner e all'Italia. Il primo aggiornamento di marzo vede l'altoatesino saldamente in vetta nonostante la squalifica, a quota 11.830 punti e con un vantaggio di oltre 3.000 su Alexander Zverev, secondo. Per il vincitore degli Australian Open, quindi, le settimane al comando della graduatoria diventano 39. Terza piazza per Carlos Alcaraz davanti a Taylor Fritz e Casper Ruud. Bene anche Matteo Berrettini, che si conferma in top 30 salendo alla posizione numero 29. Per l'Italia l'altra buona notizia arriva da Luca Nardi. Dopo i quarti di finale raggiunti nel torneo di Dubai, il pesarese sale di 12 posizioni e si attesta alla numero 67. Gli azzurri in top 100 rimangono così undici.