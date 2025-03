Berrettini, secondo turno Masters 1000 Indian Wells: orario, quando si gioca e dove vederla in tv

Berrettini al secondo turno, quando si gioca il match

La sfida tra Berrettini e il vincitore della partita tra O'Connell e Carballes Baena, valida per il secondo turno del Masters 1000 di Indian Wells, si disputerà tra giovedì 6 e venerdì 7 marzo con campo e orario ancora da definire.

Berrettini al secondo turno, i precedenti

Berrettini è in vantaggio 2-0 nei precedenti con O'Connell. Il romano si è imposto in due set nella sfida andata in scena lo scorso anno al primo turno del Masters 1000 di Shangahi e anche qualche giorno fa negli ottavi di finale dell'Atp 500 di Dubai. 3-1 invece il conto dei confronti diretti in favore di Berrettini contro Carballes Baena: l'azzurro si è imposto nella finale di Marrakech nel 2024 e anche a San Pietroburgo nel 2019 e a Napoli nel 2022, mentre ha perso la sfida disputata negli ottavi di finale dell'Atp di Firenze lo stesso anno.

Berrettini al secondo turno, dove vederlo in tv

La sfida sarà trasmessa in esclusiva da Sky, con Sky Sport Tennis e Sky Sport Uno come canali di riferimento per l'evento. Il match sarà inoltre disponibile in live streaming su NOW e Sky Go, applicazioni dedicate agli utenti abbonati ai servizi.

Masters 1000 Indian Wells, il montepremi

PRIMO TURNO – € 24.412

SECONDO TURNO – € 36.221

TERZO TURNO – € 62.052

OTTAVI DI FINALE – € 106.065

QUARTI DI FINALE – € 194.333

SEMIFINALE – € 341.381

FINALISTA – € 614.505

VINCITORE – € 1.155.533