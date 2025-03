Indian Wells, avanti Arnaldi. Eliminati Sonego, Darderi e Paolini/Errani nel doppio

Fuori Sonego, Darderi e le campionesse olimpiche Errani e Paolini

Non ce l'ha fatta invece Sonego (n.37) contro il belga David Goffin (n.56), vittorioso in due set sul torinese (6-4, 7-5). Darderi (n.60) ha perso invece in due set (3-6, 3-6) con il francese Hugo Gaston (n.93) e Zeppieri (n.394) è stato battuto, sempre in due set (5-7, 1-6) dall'australiano Adam Walton (n.96), come lui proveniente dalle qualificazioni. Fuori al primo turno nel doppio femminile le campionesse olimpiche Jasmin Paolini e Sara Errani, superate nettamente (4-6, 0-6) dalla coppia formata dalla statunitense Asia Muhammad e dall'olandese Demi Schuurs.