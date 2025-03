Anna Kalinskaya e l'ennesima fake news su Sinner: "Lo amo tanto"

Che Jannik Sinner e Anna Kalinskaya facciano notizia non è una novità. Loro, da tempo, hanno scelto di vivere la loro storia (che sia ancora in corso o meno) lontano dai riflettori, ma c'è chi si diverte ancora a inventare fake news sui social. Nello specifico: sono uscite nelle scorse ore delle dichiarazioni della campionessa russa che parlavano di amore. Vero. Peccato che non fossero per Sinner, ma per il tennis. Qualcuno però si è divertito ad attribuirle alla sua storia d'amore. Niente di più falso: sia Sinner sia Kalinskaya continuano a tacere. Ma cosa aveva detto Anna? Una frase riportata da Patricia Tarabini, la sua allenatrice: "Penso che sia andata oltre le aspettative di molte persone. In cinque anni e mezzo con Anna, una delle cose più importanti che ho sentito da lei è stata solo due settimane fa. Ha detto: ‘Amo il tennis’. Credo di avere fatto il mio lavoro”. Niente Sinner quindi, almeno pubblicamente.