Sinner guarda Indian Wells: può allungare su Alcaraz senza giocare se Djokovic... Tutti i calcoli

Sinner, il margine è molto ampio: la situazione nel ranking

Sinner starà a guardare a causa della sospensione di tre mesi dopo l’accordo con la Wada. Zverev e Alcaraz proveranno ad approfittarne per accorciare in classifica, ma il margine è ancora ampio. Jannik da ieri ha iniziato la sua 39esima settimana da numero uno al mondo, e la prossima raggiungerà Ilie Nastase a quota 40. Il tennista italiano è sicuro di rimanere in vetta almeno per altre cinque settimane, arrivando quindi a 44, e superando Andy Murray e Gustavo Kuerten. Al momento il numero uno al mondo ha 3.195 punti di vantaggio su Zverev e 3820 su Alcaraz.

Sinner, i punti che non potrà difendere

Jannik Sinner, come detto, resterà sicuramente in testa fino al torneo di Montecarlo, ma probabilmente anche più a lungo. Il Masters 1000 di Indian Wells non gli porterà via punti: l’anno scorso perse in semifinale con Alcaraz, ma i 400 punti guadagnati gli vennero poi decurtati per la positività al Clostebol. Al Masters 1000 di Miami invece Sinner non può difendere i 1000 punti che aveva guadagnato vincendo nel 2024. Dopo Montecarlo perderà i 400 guadagnati, l’anno scorso perse in semifinale con Tsitsipas. Infine il Masters 1000 di Madrid gli porterà via solo 200 punti: nella scorsa stagione si ritirò prima dei quarti. In totale quindi, al suo rientro agli Internazionali di Roma, Sinner avrà perso 1600 punti.