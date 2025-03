Indian Wells, sorteggiato il tabellone: gli avversari di Berrettini e Musetti. Possibile quarto Djokovic-Alcaraz

È stato sorteggiato il tabellone del BNP Paribas Open, il torneo "1000" combined in programma dal 3 al 16 marzo sul cemento di Indian Wells. Non ci sarà al via il numero uno al mondo Jannik Sinner, che sta scontando la sospensione di tre mesi dopo l'accordo raggiunto con la Wada riguardo il caso Clostebol. Proprio in California lo scorso anno l'altoatesino risultò positivo durante i due test antidoping effettuati. Tra tabellone maschile e femminile saranno in totale dieci gli azzurri al via. Lorenzo Musetti e Matteo Berrettini sono pronti a guidare la truppa azzurra: entrambi inseriti tra le prime 32 teste di serie del main draw, faranno il loro debutto a partire dal secondo turno. Al rientro dall'infortunio Musetti, che ha annunciato il forfait nei tornei di Buenos Aires e Rio, esordirà contro Reilly Opelka o Roman Safiullin. Poi possibile terzo turno con Arthur Fils e ottavi con Casper Ruud. Il romano inizierà invece la sua corsa contro Christopher O'Connell o Roberto Carballes Baena, prima di un possibile incrocio con Stefanos Tsitsipas.