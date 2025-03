Matteo Berrettini sfida Christopher O'Connell nel secondo turno del Masters 1000 di Indian Wells . Dopo i quarti di finale raggiunti nel torneo Atp 500 di Dubai che gli hanno permesso di riconquistare la Top 30 del ranking Atp, l'azzurro è pronto ad iniziare in California a sua corsa nel primo 1000 della stagione. Il tennista romano in qualità di testa di serie numero 28 del tabellone esordirà a partire dal secondo turno contro l'australiano, che ha superato lo spagnolo Roberto Carballes Baena all'esordio nel main draw.

Berrettini-O'Connell, quando si gioca il match

La sfida tra Berrettini e O'Connell, valida per il secondo turno del Masters 1000 di Indian Wells, si disputerà oggi come terzo match nello Stadium 3 a partire dalle 20 ore italiane: la sfida, che segue quella tra Jovic e Grabher, probabilmente non inizierà prima delle 22:30.

I precedenti tra Berrettini e O'Connell

Berrettini è in vantaggio 2-0 nei precedenti con O'Connell. Il romano si è imposto in due set nella sfida andata in scena lo scorso anno al primo turno del Masters 1000 di Shangahi e anche qualche giorno fa negli ottavi di finale dell'Atp 500 di Dubai.

Dove vederla in tv

La sfid asarà trasmessa in esclusiva da Sky, con Sky Sport Tennis e Sky Sport Uno come canali di riferimento per l'evento. Il match sarà inoltre disponibile in live streaming su NOW e Sky Go, applicazioni dedicate agli utenti abbonati ai servizi.

Masters 1000 Indian Wells, il montepremi

PRIMO TURNO – € 24.412

SECONDO TURNO – € 36.221

TERZO TURNO – € 62.052

OTTAVI DI FINALE – € 106.065

QUARTI DI FINALE – € 194.333

SEMIFINALE – € 341.381

FINALISTA – € 614.505

VINCITORE – € 1.155.533