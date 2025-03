Tsitsipas batte Berrettini. Poi l'affondo in conferenza stampa: "Non esiste..."

Stefanos Tsitsipas ha sconfitto in due set (6-3, 6-3 in meno di novanta minuti) Matteo Berrettini, nel terzo turno del torneo di Indian Wells. Al termine della gara il tennista romano ha fatto i complimenti all'avversario. "Stefanos ha giocato davvero bene e io non sono stato all’altezza della situazione. Lui ha disputato una gara quasi perfetta". Parole che sono state però smentite dal diretto interessato. Tsitsipas, al termine della sfida ha infatti mantenuto un profilo basso e non si è esaltato per il successo contro il tennista azzurro. Quando gli è stato chiesto un parere sulla sfida con Berrettini, evidenziando le parole del teniisa romano che aveva parlato di una sfida quasi perfetta, il tennista greco ha risposto seccamente: "Ho giocato una buona partita, ma non esiste una partita perfetta"

Tsitsipas smentisce Berrettini "Probabilmente - ha continuato Tsitsipas - ho giocato solo due volte nella vita una partita perfetta, se questa è la definizione di un qualcosa in cui non va nulla storto. La partita perfetta non esiste davvero. Probabilmente intendeva che ho giocato davvero bene. Lo ringrazio per averlo detto, ma ci sono sicuramente tante cose che posso fare meglio la prossima volta". Il tennista greco sta provando a risalire la china dopo un finale di stagione non particolarmente positivo. " Sto affrontando questi incontri con determinazione e con la volontà di dare il massimo in campo. Ho visto tanti miglioramenti dal punto di vista della mentalità. Non voglio dare nulla per scontato, combatto ogni singolo giorno considerandolo come un capitolo diverso, una storia diversa, indipendentemente dal passato. Ho semplicemente voglia di scendere in campo e di essere un gladiatore. È così che affronto ogni sfida" .

© RIPRODUZIONE RISERVATA