Paolini amara: "Sorrido meno? Se gioco così..."

Un'altra partita più complessa del previsto per Jasmine Paolini, che dopo l'esordio (definito da Jas "un disastro") con la 17enne Iva Jovic batte ancora in tre set (6-4, 3-6, 6-4) la n.79 al mondo Jaqueline Cristian e accede agli ottavi del Masters 1000 di Indian Wells. Anche stavolta l'azzurra è soddisfatta solo per il risultato, non per la prestazione: nei sedicesimi contro la tennista rumena ha commesso ben 63 errori gratuiti. "Ho sbagliato tantissimo sia in questa partita sia in quella precedente" ammette Jasmine a Ubitennis. "Sono contenta di averla almeno portata a casa, è importante vincere questo tipo di match".