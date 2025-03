Indian Wells, Paolini fuori agli ottavi: vince Samsonova in due set

Jasmine Paolini esce di scena agli ottavi di finale del Wta 1000 di Indian Wells . L'azzurra, al primo torneo dopo l' infortunio rimediato a Dubai , si arrende a Ljudmila Samsonova , che si impone in due set con il punteggio di 6-0 6-4 . Un match iniziato a senso unico per la tennista toscana, che anche nel secondo parziale non ha saputo dare una svolta alla sfida. Continua così un periodo avaro di risultati per Jasmine, che dopo l'uscita al terzo turno agli Australian Open ha chiuso agli ottavi sia il torneo di Doha che quello di Dubai, prima di ottenere due vittorie sul cemento californiano.

Paolini-Samsonova: la cronaca

Il primo set va tutto in direzione di Samsonova: la tennista russa, che in passato ha rappresentato l'Italia, sbaglia poco a differenza di Paolini. Il parziale si chiude così rapidamente senza possibilità per l'azzurra di reagire. Ci prova Jasmine nel secondo set, ma anche in quel caso la sua avversaria dimostra di avere qualcosa in più e di non aver intenzione di concedere alcuna chance di riaprire il match. Ai quarti, Samsonova se la vedrà con la numero uno Aryna Sabalenka, vittoriosa nel turno precedente contro la britannica Sonay Kartal.