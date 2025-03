Swiatek e il caso doping che la sta condizionando: l’incidente con il raccattapalle e il lungo sfogo sui social 

Non è un momento facile per Iga Swiatek . Lo scorso autunno, la tennista polacca si è vista infliggere una squalifica di un mese dopo la positività a un controllo antidoping , venendo costretta a saltare tre tornei. Nello stesso periodo, a ottobre 2024, la classe 2001 ha perso la leadership del ranking Wta a favore di Aryna Sabalenka , tuttora numero uno della classifica femminile. Da quel momento, Swiatek non è più riuscita a conquistare un torneo. L'ultima eliminazione è arrivata a Indian Wells contro la russa Mirra Andreeva (poi diventata campionessa). Proprio in quella semifinale, l'ex numero uno del mondo è stata protagonista di un episodio spiacevole, colpendo fortissimo una pallina consegnata da un raccattapalle , mandandola prima verso terra e, di rimbalzo, sulle tribune. Con un lungo post sui social, la giocatrice polacca ha spiegato il suo difficile momento.

Lo sfogo di Swiatek: la spiegazione

"Ho espresso la mia frustrazione in un modo di cui non sono orgogliosa - ha scritto -. La mia intenzione non era quella di colpire qualcuno, ma di sfogare la mia frustrazione scagliando a terra la pallina. Mi sono scusata immediatamente con il raccattapalle, ci siamo guardati e abbiamo chiarito quando ho espresso il mio rammarico per il fatto che fosse successo vicino a lui. Ho visto molti giocatori far rimbalzare la palla per frustrazione e, francamente, non mi aspettavo giudizi così severi". Poi il racconto sugli ultimi mesi vissuti: "A livello emotivo, la seconda metà dell'anno scorso è stata estremamente difficile per me, soprattutto a causa del test antidoping positivo e di come circostanze completamente al di fuori del mio controllo mi abbiano privato dell'opportunità di lottare per i più grandi obiettivi sportivi nel finale di stagione".