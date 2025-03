L'idolo Federer e la sorella Erika: chi è Mirra Andreeva, la nuova stella del tennis che ha trionfato a Indian Wells

Mirra Andreeva ha chiuso nel miglior modo possibile le settimane a Indian Wells. Dopo un avvio in salita, la diciassettenne russa è riuscita a rimontare un set di svantaggio nella finale con la numero uno al mondo Aryna Sabalenka e infine ad imporsi con il punteggio di 2-6 6-4 6-3 per conquistare il terzo titolo della sua carriera a livello di circuito maggiore, il secondo Wta 1000 consecutivo dopo il successo di Dubai. Con le vittorie in semifinale su Iga Swiatek e in finale su Sabalenka, Andreeva è inoltre diventata la seconda tennista più giovane nella storia ad aver sconfitto in un torneo "1000" o in uno Slam, tra semifinale e finale, le prime due giocatrici del ranking mondiale (meglio di lei solamente Tracy Austin agli US Open 1979).