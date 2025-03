Miami Open, oggi si parte: presenti due italiani in tabellone, Cinà osservato speciale

Si comincia. Dopo le donne con il torneo Wta, prende il via anche il Masters 1000 a Miami. Nella giornata di mercoledì 19 marzo scenderanno in campo i primi due italiani, all'insegna della giovane età. Mattia Bellucci, classe 2001 come Jannik Sinner, sfiderà il taiwanese Chun Hsin Tseng. Il tennista di Busto Arsizio viene da un inizio di 2025 che l'ha consolidato nella top 100 del ranking Atp, grazie soprattutto alla semifinale di Rotterdam, raggiunta dopo le vittorie su Medvedev e Tsitsipas. I fari sono però puntati anche su Federico Cinà. Il giovanissimo palermitano, nato nel 2007, ha ricevuto una wild card per il torneo di Miami, e contro l'argentino Francisco Comesana affronterà il suo primo match nel circuito maggiore, a pochi giorni dalla prima finale Challenger a Creta.