Anna Kalinskaya, mistero su Sinner e bufera sui social: "Nel box a Miami con l'ex fidanzato"

Segnali di luce in campo da Anna Kalinskaya. La campionessa russa a Miami ha perso contro Jessica Pegula, numero 4 del tabellone, ma dopo aver lottato per due ore e 20, Kalinskaya può comunque uscire dal campo soddisfatta: ha dato segnali confortanti, gli infortuni sembrano alle spalle e anche l'atteggiamento è apparso buono. Concentrato. Sicuro. A fare notizia, però, oltre al rendimento in campo, anche qualcosa che è successo fuori: secondo molti sui social (e l'account X "gamesetgossip" pubblica un fermo immagine) nel suo box ci sarebbe stato Tomas Ferrari, l'ex fidanzato. C'è chi dice che non è vero, e che sarebbe stato confuso con il manager, e chi invece assicura che fosse proprio lui. Una coincidenza? Reale oppure l'ennesima fake news su Anna?