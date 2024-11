Anna Kalinskaya chiude con Sinner, il post divide i tifosi: cosa ha scritto

Lui ha vinto la Coppa Davis con l'Italia , lei è rimasta in silenzio e ha continuato la sua vita di sempre a Miami , tra meritate vacanze e qualche allenamento. Sono ormai passate settimane da quando si è iniziato a vociferare di una crisi tra Jannik Sinner e Anna Kalinskaya ma i diretti interessati ancora non hanno voluto parlare apertamente di quello che ormai sta diventando a tutti gli effetti un romanzo rosa, scritto più che altro dai fan della coppia sui social, vista la riservatezza di entrambi i protagonisti. Non sono mancate però frecciatine più o meno esplicite via social, tra "mi piace" clandestini e storie con musiche che fanno rumore. L'ultimo post pubblicato dalla tennista russa non ha fatto eccezione.

Sinner, chi è l'ammiratore segreto di Anna Kalinskaya?

Anna Kalinskaya continua a non parlare direttamente di Jannik Sinner ma le sue pubblicazioni - almeno stando ai suoi fan - parlano per lei. L'ultima vede in bella mostra un grande mazzo di rose bianche e rosa, completato da altri fiori viola. Compleata la storia un cuore, bianco, scritto dalla tennista moscovita accanto al tag: "Gigi flowers Miami". Da chi arrivi l'omaggio floreale non è cosa nota, ma i fan si sono spremuti il cervello sui social per trovare una risposta al quesito. In pochi parlano di riavvicinamento con il numero uno al mondo del circuito Atp, la maggior parte pensa a un nuovo ammiratore. Una cosa è certa, la parola fine alla saga del momento deve ancora essere scritta.