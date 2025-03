Zverev e la maledizione di Sinner, la frase dell'ex tennista non lascia scampo: "Non lo invidio per niente, secondo me..."

Il momento di Alexander Zverev ? Davvero complicato. Lo ha detto Andy Roddick , che ha analizzato la crisi del tennista tedesco durante l'assenza di Jannik Sinner per squalifica. "Non so se Alexander Zverev si senta sotto pressione particolare a giocare in questo periodo con Jannik Sinner fuori - le sue parole in un'intervista a "Betway" -. Non so se senta una pressione particolare legata all'occasione di recuperare terreno in classifica. Da quello che vedo però ritengo che la sua forma recente riguardi più il tentativo di essere più aggressivo e ci sono ancora dei punti interrogativi su questo aspetto nella gestione del suo gioco".

Zverev: il commento di Roddick

"Non invidio la sua posizione attuale perché ora per Zverev la situazione si è messa che è tutto vincere uno Slam o fallire - ha aggiunto Roddick -. È quasi come se la gente non desse importanza a tutte le sue semifinali. Ha avuto due grandi settimane in Australia, è arrivato in finale e la gente parla ancora solo del fatto che non ha vinto uno Slam. Per me è dura e mi ci ritrovo, ma non so se le prestazioni attuali siano legate al fatto che stia troppo pensando a Jannik Sinner".