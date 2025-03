Roddick e i dubbi sul ritorno di Sinner: “Dopo tre mesi non può essere quello di prima. Certo Roma…”

Si avvicina sempre di più il ritorno in campo di Jannik Sinner. Il numero uno al mondo ha ormai superato la metà del periodo di sospensione per il caso doping che lo vedrà fermo ai box fino al 4 maggio, prima del rientro agli Internazionali BNL d'Italia dove il pubblico del Foro Italico di Roma si prepara a riservargli un'accoglienza da campione. Dello stesso avviso è l'ex numero uno al mondo e leggenda del tennis americano Andy Roddick, che a questo proposito ha spiegato: "Sinner tornerà agli Internazionali e il suo pubblico di casa a Roma impazzirà. Con il supporto e fama di cui gode in Italia, non sono sicuro che ci sarebbe potuto essere un posto migliore per lui al momento del ritorno. Ha giocato bene a Torino e ha vinto le finali ATP lì, ma non ha giocato a Roma l'anno scorso, quindi non hanno visto Jannik da quando è diventato il miglior giocatore del mondo".