Pogacar divide Montecarlo: Musetti lo ringrazia, il pubblico lo fischia. Cosa è successo

Attimi di confusione durante il match tra Lorenzo Musetti e Yunchaokete Bu, primo turno del Masters 1000 di Montecarlo. Protagonista di un particolare episodio è stato Tadej Pogacar, apparso sulle tribune del Court Rainier III durante l'incontro del classe 2002 di Carrara. Proprio quest'ultimo ha parlato della presenza del campione di ciclismo, fresco di successo nel Giro delle Fiandre: "Mi sono accorto che c’era Pogacar in tribuna - le sue parole -. Lui è un grande esempio di lotta e fatica. Mi ha dato la spinta in più per rimontare, considerando che è arrivato proprio quando sono riuscito a piazzare il break nel secondo set. Forse è anche un po’ merito suo se sono riuscito a vincere". C'è chi, però, non ha gradito il modo in cui Pogacar è arrivato sugli spalti.