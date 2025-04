Fognini-Cerundolo in diretta: segui il primo turno dell'Atp Montecarlo

19:50

Medvedev piega Khachanov: a breve in campo Fognini

Medvedev piega Kachanov per 7-5, 4-6, 6-4. A breve, sul centrale, l'ingresso in campo di Fognini e Cerundolo.

19:37

Derby russo in dirittura d'arrivo: si avvicina Fognini-Cerundolo

Comunque vada a finire, il match tra Medvedev e Khachanov volge al termine, si avvicina l'inizio della sfida tra Fognini e Cerundolo.

19:29

Continua la battaglia tra Medvedev e Khachanov

Fognini e Cerundolo dovranno ancora attendere: sul centrale continua la battaglia tra Medvedev e Kachanov, nel cuore del terzo e decisivo set.

19:19

Cerundolo in un momento d'oro

Completamente differente l'avvicinamento al match di Francisco Cerundolo, perché l'inizio di 2025 dell'argentino numero 23 del mondo è stato fin qui sorprendente. Nell'anno solare, infatti, Cerundolo sarebbe addirittura il numero 16, anche in virtù dei quarti raggiunti a Indian Wells e Miami.

19:06

Fognini cerca un guizzo

Dopo un avvio di 2025 tutto in salita per via di un infortunio e con il magro bilancio di una vittoria e cinque sconfitte, Fognini cerca un acuto nel torneo che lo vide trionfare nel 2019 e che oggi lo vede partecipare in virtù di una wild card eredità proprio di quel successo.

18:55

Slitta Fognini-Cerundolo: derby russo al terzo set

Quando sembrava ormai padrone del match, avanti di un set e di un break sul 4-3, si scioglie Medvedev, che viene rimontato da Kachanov. Derby russo che torna in parità e che si risolverà al terzo set. Slitta Fognini-Cerundolo.

18:53

Debutto vincente per Berrettini e Musetti

Dopo la domenica trionfale, con i successi di Darderi a Marrakech e di Cobolli a Bucarest, ancora soddisfazioni per il tennis italiano, con i successi al debutto a Montecarlo di Berrettini e Musetti.

18:44

Il match tra Fognini e Cerundolo dopo il derby russo

Il match tra Fognini e Cerundolo seguirà l'avvincente sfida tra i russi Medvedev e Khachanov, con il primo avanti di un set, ma il secondo che ha appena recuperato un break nel secondo.

18:40

Fognini sul centrale

Fognini e Cerundolo giocheranno tra poco sul campo centrale, intitolato a Ranieri III, a Montecarlo. Proprio ieri ricorrevano i 20 anni dalla scomparsa dell'indimenticato principe di Monaco, padre di Alberto, l'attuale principe.

Court Ranier III - Montecarlo