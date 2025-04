Musetti-Berrettini, ottavi Masters 1000 Montecarlo: orario e dove vederla in tv

Matteo Berrettini e Lorenzo Musetti si affrontano nel match valevole per gli ottavi di finale al Masters 1000 di Montecarlo . Il tennista romano ha superato nel secondo turno il numero due Alexander Zverev, al termine di una rimonta al set decisivo. Match ribaltato anche per il connazionale classe 2002, che al terzo parziale ha avuto la meglio su Jiri Lehecka

Berrettini-Musetti: quando si gioca

La sfida tra Matteo Berrettini Lorenzo Musetti, valida per gli ottavi di finale del Masters 1000 di Monte-Carlo, andrà in scena giovedì 10 aprile con campo e orario ancora da definire.

I precedenti tra Berrettini e Musetti

Musetti e Berrettini si sono incontrati in due occasioni. Il romano ha vinto l'ultimo incrocio andato in scena nella semifinale di Stoccarda, sull'erba, nel 2024. Nell'altra sfida, nella finale di Napoli del 2022, ad imporsi è invece stato il tennista di Carrara.

Dove vedere il match in diretta tv

Tutte le partite del Masters 1000 di Monte-Carlo saranno trasmesse in diretta tv e in esclusiva sui canali Sky Sport. Il match sarà visibile anche in streaming sull'app SkyGo, su NOW e su Tennis Tv.

Masters 1000 Montecarlo, il montepremi

PRIMO TURNO – € 24.500

SECONDO TURNO – € 44.220

TERZO TURNO – € 82.465

QUARTI DI FINALE – € 154.170

SEMIFINALE – € 282.650

FINALISTA – € 516.925

VINCITORE – € 946.610