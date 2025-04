MADRID (SPAGNA) - Prosegue l'avventura di Matteo Arnaldi , che si è qualificato per gli ottavi di finale del torneo della 'Caja Magica', il Masters 1000 di Madrid . Per il tennista italiano, che aveva eliminato Djokovic nel turno precedente, vittoria in due set sul bosniaco Dzumhur e la prospettiva di una sfida non impossibile per approdare ai quarti.

Spagna, Portogallo e Sud della Francia senza luce: cosa è successo in Europa

Nonostante il match sia stato tutto sommato più ostico di quanto dica il punteggio finale, Arnaldi, che ha dovuto fare i conti anche con un'interruzione di luce che la Spagna, si è imposto su Dzumhur in due soli set, il primo vinto per 6-3, il secondo portato a casa per 6-4. Una prestazione solida e convincente per l'azzurro, che ora avrà l'occasione di avanzare almeno fino ai quarti di finale, visto che il prossimo rivale uscirà dalla sfida tra Tiafoe e Muller, che si sfideranno nel pomeriggio. Ora l'attesa si sposta sui match di Berrettini contro Draper e di Musetti contro Tsitsipas. In questo momento, però, il tennis non è la priorità perché c'è una buona parte di Sud Europa senza luce. Spagna, Portogallo e Sud della Francia sono la buio, a Madrid è il caso con la metro evacuata e gli aeroporti bloccati. Sospese per il momento tutte le altre partite.