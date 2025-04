Berrettini-Draper, terzo turno Masters 1000 Madrid: orario, quando si gioca e dove vederla in tv

Più forte anche dei problemi fisici: Matteo Berrettini approda al terzo turno del Masters 1000 di Madrid . Il tennista romano, testa di serie numero 30 del tabellone, si è imposto su Marcos Giron in rimonta con il punteggio di 6-7(3) 7-6(6) 6-1 nonostante un fastidio all'addome che lo ha costretto a ridurre la velocità del servizio e dei colpi da fondocampo nel terzo set. Al prossimo turno l'azzurro affronterà la quinta forza del seeding Jack Draper , vittorioso in due set su Tallon Griekspoor .

Berrettini-Draper: quando si gioca

La sfida tra Berrettini e Draper, valida per il terzo turno del Masters 1000 di Madrid, andrà in scena lunedì 28 aprile con campo e orario ancora da definire.

I precedenti tra Berrettini e Draper

Due i precedenti tra Berrettini e Draper, con il britannico che è riuscito ad avere la meglio in entrambe le occasioni. Nell'ultimo incrocio, andato in scena ai quarti di finale del torneo di Doha, il romano si è arreso con il punteggio di 4-6 6-4 6-3.

Dove vedere il match in diretta tv

Tutte le partite del Masters 1000 di Madrid saranno trasmesse in diretta tv e in esclusiva sui canali Sky Sport. Il match sarà visibile anche in streaming sull'app SkyGo, su NOW e su Tennis Tv.

Masters 1000 Madrid, il montepremi

PRIMO TURNO – € 20.360

SECONDO TURNO – € 30.225

TERZO TURNO – € 51.665

OTTAVI DI FINALE – € 88.480

QUARTI DI FINALE – € 161.995

SEMIFINALI – € 284.590

FINALISTA – € 512.260

VINCITORE – € 963.225