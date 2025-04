Berrettini non va oltre il primo set (perso) contro Draper , il problema agli addominali lo convince a ritirarsi prima di peggiorare ulteriormente la situazione in vista dei prossimi tornei. Peccato. L'azzurro combatte nel primo set, lo porta al tie-break tra colpi di grande livello e lotta atletica, ma alla fine del 7-6(2) conquistato dall'inglese decide di fermarsi : sarebbe stato troppo dispendioso e pericoloso fisicamente recuperare due set a Draper, che quindi accede agli ottavi, dove sfiderà Tommy Paul. Rivivi la diretta.

Draper a fine partita: "Berrettini mi ha detto che sentiva tirare gli addominali. In passato ho avuto anche io infortuni agli addominali. Penso che possa essersi fatto male nell’ultima partita. Onore a lui per essere sceso in campo e aver giocato un buon primo set. Ho notato che aveva poca energia. In generale, Matteo è un giocatore molto positivo, quindi è sempre difficile vedere un amico con un infortunio. So che è stato spesso tormentato da problemi fisici. Anche io... so cosa si prova. Spero che riesca a tornare in tempo per Roma. Gli auguro il meglio. È davvero una brava persona."

16:43

Perché Berrettini si è ritirato

Berrettini veniva dalla vittoria in rimonta contro Giron conquistata nonostante il medical timeout per il problema all'addome. Quel dolore e fastidio fisico è evidentemente tornato oggi contro Draper, anche se in maniera contenuta, durante il primo set: Matteo ha calcolato lo sforzo che sarebbe servito per rimontare l'inglese e ha preferito non rischiare e peggiorare la situazione.

16:37

Berrettini si ritira! Draper agli ottavi

Alla fine del set Berrettini alza bandiera bianca e si ritira per problemi fisici. Draper vola agli ottavi, sfiderà Tommy Paul.

16:37

Draper vince il primo set, Berrettini ko 7-6(2)

Draper non perde terreno e conquista il primo set 7-6(2).

16:34

Mini break per Draper: 4-2 su Berrettini

Parte in svantaggio Berrettini e incassa il mini break: è 4-2 per Draper.

16:29

Berrettini si regala il tie-break in rimonta

Berrettini rischia di perdere il servizio, ma reagisce, rimonta e chiude il game: 6-6. Molto bello l'ultimo punto: smorzata di Draper, contro-smorzata di Matteo e poi volée sotto rete per chiudere la porta.

16:23

Draper si garantisce il tie-break

Esce la risposta di Berrettini, Draper si garantisce il tie-break.

16:20

Berrettini, che numeri: è 5-5

Salgono i decibel del pubblico per un game spettacolare in cui Draper, in risposta, porta l'azzurro ai vantaggi. Berrettini regala un paio di smorzate (una no look) che esaltano i tifosi, poi chiude con un dritto lungo linea perfetto.

16:13

Draper spietato, Berrettini serve per rimanere nel set

Draper tiene a zero il servizio, non si è praticamente giocato. Ora Berrettini serve per restare nel set, è 5-4.

16:10

Berrettini tiene il servizio

Sulla steccata di Draper se ne va la risposta di Draper e Berrettini tiene un servizio importantissimo.

16:05

Draper alza il livelo e sale sul 4-3

Sotto 0-30 Draper rimonta fino al 40-30, poi la risposta da urlo di rovescio di Berrettini porta ai vantaggi il game. L'inglese sfodera un passante meraviglioso sul back dell'azzurro e conquista il 4-3.

15:59

Break di Draper: 3-3 con Berrettini

Arriva il break di Draper sul dritto a rete di Berrettini in risposta.

15:55

Draper mantiene le distanze

Draper pulisce la riga con un bellissimo dritto e vince il game a 30. Bene in risposta Berrettini comunque.

15:52

Berrettini sul 3-1: che punto sul 40-15

Altro game quasi perfetto di Berrettini, autore di un 40-15 d'autore, beffando Draper di dritto in corsa sul lungo linea. Applausi, poi il 3-1.

15:49

Si sblocca Draper

Arriva il primo game anche per Draper giocando all'insegna dell'aggressività sulle prime.

15:46

Ace di seconda, Berrettini consolida il break

Con un ace di seconda Berrettini consolida il break e allunga sul 2-0. Set cominciato alla grande.

15:42

Subito break di Berrettini!

Con il passante di rovescio, dopo la risposta che mette in difficoltà Draper, Berrettini porta a casa subito il break.

15:38

Inizia Berrettini-Draper: l'inglese al servizio

Si comincia con Draper al servizio.

15:35

Berrettini e Draper in campo per il riscaldamento

Tennisti in campo per il riscaldamento. Tra poco si parte.

15:31

Berrettini: dal rinvio per blackout all'ok finale

Si torna in campo a Madrid. Dopo aver segnalato che la corrente elettrica non era ancora tornata nelle prime ore di questa mattina, gli organizzatori del Masters 1000 hanno annunciato che i problemi sono stati risolti. Ieri il blackout che ha paralizzato la Spagna aveva anche portato alla cancellazione dei match del torneo di tennis. Poi la nota per annunciare il ripristino dell'elettricità e che può essere così rispettata la programmazione di giornata.

15:27

Insieme a Berrettini anche Musetti

Quasi perfettamente in contemoranea, insieme a Berrettini scende in campo a Madrid anche Musetti che sfida Tsitsipas.

15:25

I precedenti tra Berrettini e Draper

Berrettini non è ancora riuscito a battere Draper in carriera. Per ora sono due i precedenti: a Stoccarda nel 2024 l'azzurro perse in tre set in finale, a Doha - quest'anno - invece Matteo è uscito ai quarti sempre in tre set.

Madrid