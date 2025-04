Infortunio Berrettini a Madrid, si ritira dopo il primo set con Draper: salta Roma? Cos'è successo

Matteo Berrettini è costretto al ritiro dal Masters 1000 di Madrid . Il tennista romano, nel match del terzo turno contro Jack Draper, lascia il campo dopo aver ceduto il primo set al tiebreak. Il motivo è nuovamente legato ai problemi all'addome che negli ultimi anni, in più occasione, lo hanno frenato e costretto a salutare un grande numero di tornei. La speranza ora è che Berrettini possa essere in condizione di giocare gli Internazionali BNL d'Italia, in programma tra una settimana a Roma.

Infortunio Berrettini: le parole di Draper

"Berrettini ha detto che sentiva tirare agli addominali - le parole di Draper dopo il ritiro del suo avversario -. Ho avuto infortuni agli addominali in passato. Credo che possa essere successo anche a lui nell'ultima partita. Gli faccio omplimenti per essere venuto qui e aver fatto un buon primo set. Ho visto che aveva un po' poca energia. In generale, Matteo è un giocatore molto positivo. E' sempre difficile vedere un amico infortunato. So come ci si sente, spero che possa tornare per Roma. Gli auguro tutto il meglio, è un bravo ragazzo".