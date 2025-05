Paolini-Sun, secondo turno Internazionali d'Italia: orario e dove vederla in tv

Jasmine Paolini è pronta a fare il suo debutto al Foro Italico in occasione dell'ottantaduesima edizione degli Internazionali Bnl d'Italia . La tennista azzurra, reduce da una prematura sconfitta a Madrid , è accreditata della sesta testa di serie e dunque beneficierà di un bye, partendo direttamente dal secondo turno. La sua prima avversaria sarà la neozelandese Lulu Sun.

Paolini-Sun: quando si gioca

La sfida tra Paolini e Sun, valida per il secondo turno degli Internazionali d'Italia, è in programma giovedì 8 maggio con orario ancora da definire.

I precedenti tra Paolini e Sun

Le due giocatrici non si sono mai affrontate in carriera. Quello del Foro Italico sarà dunque il primo match tra Paolini e Sun.

Dove vedere il match in diretta tv

Tutte le partite del WTA 1000 di Roma saranno trasmesse in diretta tv su SuperTennis e su Sky Sport. Il match sarà visibile anche in streaming su SuperTenniX, sull'app SkyGo e su NOW.

Internazionali d'Italia, il montepremi femminile

PRIMO TURNO – € 13.150

SECONDO TURNO – € 21.215

TERZO TURNO – € 38.313

OTTAVI DI FINALE – € 66.110

QUARTI DI FINALE – € 124.700

SEMIFINALI – € 240.380

FINALISTA – € 456.735

VINCITRICE – € 877.390