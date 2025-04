Paolini batte Boulter a Madrid, poi la frase sul coach: "Io ci provo, ma lui..."

MADRID (SPAGNA) - Successo in scioltezza per Jasmine Paolini al debutto nel 'Mutua Madrid Open' (montepremi di 7.854.000 euro), Wta 1000 in corso sulla terra rossa della 'Caja Magica' nella capitale spagnola.

Wta Madrid, Paolini ok al debutto: Boulter travolta

Al via direttamente nel secondo turno grazie a un 'bye', la numero 6 del mondo ha travolto oggi (25 aprile) la 29enne britannica Katie Boulter (n.40 Wta), battuta in due rapidi set (6-1, 6-2) dalla 28enne azzurra. Al terzo turno Paolini sfiderà la vincente della sfida tra 33enne polacca Magda Linette (n.33 Wta) e la 29enne greca Maria Sakkari (n.82 Wta).

Jasmine e la frase sul suo nuovo coach Marc Lopez

"Non mi aspettavo che andasse così la partita - ha detto Paolini nell'intervista di rito sul campo del centrale al termine del match -. Lei è una grande giocatrice e sono consapevole che poteva essere un match difficile. C'era un bel sole, tanta gente e una bella atmosfera. Se riesci ad adattarti all'altura è bello giocare qui". Poi una battuta sul suo nuovo coach Marc Lopez, che è spagnolo e a Madrid fa da 'padrone di casa': "Ieri sera siamo stati a mangiare in un ristorante, ci stiamo conoscendo e io provo a parlare un po' lo spagnolo per imparare, ma lui mi parla in italiano - ha detto l'azzurra sorridendo -. Non è facile, ma ci proviamo".

Paolini unica azzurra in corsa: già fuori Bronzetti e Cocciaretto

Paolini (reduce dalla finale del Wta 500 di Stoccarda persa contro Aryna Sabalenka) resta l'unica azzurra in corsa sulla terra rossa di Madrid, dove sono state invece già eliminate Lucia Bronzetti (ko contro statunitense Madison Keys nel secondo turno dopo l'impresa centrata all'esordio contro una ex numero uno del mondo come la giapponese Naomi Osaka) ed Elisabetta Cocciaretto (ammessa direttamente al secondo turno da 'lucky loser' e sconfitta dall'ucraina Yuliia Starodubtseva).