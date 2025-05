Totti scopre il nuovo Papa mentre guarda Fognini: la reazione è virale

Habemus Papam . Alle 19:30 di giovedì 8 maggio Papa Leone XIV , il successore di Francesco, si è affacciato per la prima volta su Piazza San Pietro. Oltre 150mila persone si sono recate in piazza per assistere al primo discorso del Pontefice statunitense. Ma gli occhi di gran parte del mondo erano rivolti su di lui. Sempre nella capitale, Francesco Totti ha scoperto il volto del nuovo vescovo di Roma dal maxischermo degli Internazionali d'Italia di Tennis.

La reazione di Totti alla vista del nuovo Papa

Mentre Papa Leone XIV si mostrava per la prima ai fedeli, Totti si trovava sugli spalti del campo centrale al Foro Italico. Assieme alla compagna Noemi e al figlio Cristian, l'ex capitano della Roma ha assistito alla partita di Fognini contro Fearnley, conclusa con la vittoria del britannico. In un video, è ripreso il momento in cui il maxischermo dell'impianto ha proiettato il volto del Pontefice, con Totti a vederlo, così, per la prima volta.