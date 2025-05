Sinner-Navone, Internazionali d'Italia: orario, quando e dove vederla in tv

Habemus orario! Il debutto di Jannik Sinner agli Internazionali d’Italia avverrà nella giornata di sabato 10 maggio alle ore 19:00 . Al tennista azzurro è stata riservata la sessione serale sul Campo Centrale del Foro Italico per il suo primo match dopo la sospensione di tre mesi. Sinner se la vedrà contro l’argentino Mariano Navone per la prima volta in carriera: in palio un posto al terzo turno del torneo di Roma .

Dove vedere il match Sinner-Navone

Tutte le partite degli Internazionali Bnl d'Italia 2025 saranno trasmesse in diretta tv sui canali di Sky Sport e in streaming sulle piattaforme Sky Go e NOW Tv. Le sfide del torneo maschile saranno inoltre visibili in streaming su TennisTv e in diretta tv in chiaro su Rai 2 (11 match in totale, uno al giorno, disponibili anche in streaming su RaiPlay).

Sinner-Navone: i precedenti

I due giocatori non si sono mai affrontati in carriera.

Internazionali d'Italia, il montepremi maschile

PRIMO TURNO – € 20.820

SECONDO TURNO – € 30.895

TERZO TURNO – € 52.925

OTTAVI DI FINALE – € 90.445

QUARTI DI FINALE – € 165.670

SEMIFINALI – € 291.040

FINALISTA – € 523.870

VINCITORE – € 985.030