Alcaraz e Tommy Paul super tifosi della Lazio: altro che Sinner, beccati in tribuna all'Olimpico

Tra gli spettatori presenti all'Olimpico di Roma per la partita di Serie A Lazio-Juve ci sono anche due tennisti. Si tratta dello spagnolo Carlos Alcaraz e dello statunitense Tommy Paul, che hanno approfittato della concomitanza con gli Internazionali BNL d'Italia per fare un salto allo stadio. Nei giorni scorsi entrambi avevano espresso il desiderio di essere presenti al match ed effettivamente non sono mancati. Per quanto riguarda Alcaraz, è stato inquadrato direttamente dalle telecamere, mentre Paul ha pubblicato una foto su Instagram scrivendo 'Forzaaaa Lazio'. La domanda sorge spontanea: come mai due giocatori di tennis hanno insitito per guardare Lazio-Juve all'Olimpico? Sicuramente per godersi lo spettacolo del match, ma ci sono anche altre ragioni dietro.