Sinner-De Jong, terzo turno Internazionali d'Italia: orario, quando si gioca e dove vederla in tv

Jannik Sinner ha ripreso da dove aveva lasciato ed è tornato in campo con una vittoria. 6-3 6-4 a Navone sotto le luci del Campo Centrale del Foro Italico per conservare la propria imbattibilità nel 2025 e approdare al terzo turno degli Internazionali BNL d’Italia . Il suo prossimo avversario non sarà – come ci si aspettava – Davidovich Fokina, bensì Jesper De Jong. Olandese, numero 93 del ranking, è stato ripescato in tabellone come lucky loser e ha ottenuto due vittorie. Ovviamente sarà Sinner a scendere in campo con i favori del pronostico: nel mirino ci sono gli ottavi di finale.

Sinner-De Jong, data e orario del match

La sfida tra Jannik Sinner e Jesper De Jong andrà in scena lunedì 12 maggio sul Campo Centrale del Foro Italico, con orario ancora da definire.

I precedenti tra Sinner e De Jong

Jannik ha vinto nettamente l’unico precedente: 6-2 6-2 6-2 all’Australian Open del 2024, torneo poi vinto.

Dove vedere il match di Sinner in tv

Tutte le partite degli Internazionali Bnl d'Italia 2025 saranno trasmesse in diretta tv sui canali di Sky Sport e in streaming sulle piattaforme Sky Go e NOW Tv. Le partite del torneo maschile saranno inoltre disponibili in streaming su TennisTv e in diretta tv in chiaro su Rai 2 (11 match in totale, uno al giorno, trasmessi inoltre in streaming su RaiPlay).

Internazionali d'Italia, il montepremi maschile

PRIMO TURNO – € 20.820

SECONDO TURNO – € 30.895

TERZO TURNO – € 52.925

OTTAVI DI FINALE – € 90.445

QUARTI DI FINALE – € 165.670

SEMIFINALI – € 291.040

FINALISTA – € 523.870

VINCITORE – € 985.030