C'è un supereroe per il sorteggio di Berrettini: che show al Centrale!

E all'improvviso spunta lui. Per il sorteggio del debutto di Berrettini agli Internazionali d'Italia contro Jacob Fearnley serve un supereroe. E così è arrivato Lillo, senza mantello, con jeans e t-shirt bianca . Il lancio della monetina però è stato spettacolare. Un simpatico siparietto che ha stemperato anche un po' la tensione dell'esordio del tennista azzurro, sotto il sole cocente di Roma.

Lillo: "Il mio sogno era giocare, però..."

“Ho realizzato il sogno della mia vita - le parole di Lillo sui social degli Internazionali - da quando ero bambino, era quella di entrare nel Centrale del Foro Italico. L’ho fatto solo per tirare una monetina, comunque va bene, anche se il mio sogno era giocare, è sempre un’esperienza meravigliosa. L’ho fatto con Matteo Berrettini di cui sono un fan accanito". Il Centrale era quasi pieno per la sfida diurna, e il tifo per Berrettini è stato incredibile. Sugli spalti anche tante maglie arancioni