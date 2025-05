Sinner, quando torna in campo dopo la finale persa agli Internazionali di Roma: c’è la decisione 

ROMA - Sul rientro di Jannik Sinner dopo i tre mesi di stop concordati con la Wada (per il caso Clostebol) c’era un grosso punto interrogativo. Ma è stato spazzato via, perché il tennista azzurro è in forma e l’ha confermato agli Internazionali d’Italia in cui si è arreso solamente in finale a Carlos Alcaraz (risalito al numero 2 del ranking Atp e 'specialista' della terra rossa ). La missione del numero uno al mondo era chiara già prima di scendere in campo: «Mi fa molto bene giocare contro Carlos prima di due grandi Slam, che sono i due tornei più importanti, perché mi dà un bel punto di riferimento e mi fa capire dove sono, soprattutto dove devo migliorare se voglio vincere il Grande Slam». Beh, una cosa l’abbiamo capita: Jannik è sempre sul pezzo. Ma adesso il calendario è intenso e la decisione è stata presa sul prossimo appuntamento.

Sinner punta il Roland Garros: la decisione

Sinner, infatti, ha rinunciato all'Atp 500 di Amburgo (in programma dal 17 al 24 maggio) cancellandosi dall’entry list come Lorenzo Musetti (battuto da Alcaraz in semifinale a Roma) per concentrare le sue energie sul Roland Garros, torneo in agenda dal 25 maggio all’8 giugno sulla terra rossa di Parigi. La rinuncia ad Amburgo riguarda principalmente la gestione fisica. In Francia scenderà in campo da numero 1 del tabellone per conquistare altri punti nel ranking e migliorare la performance dell’anno scorso, quando raggiunse la semifinale e fu fermato sempre da Alcaraz, il rivale principale (che poi vinse il titolo). E dopo aver vinto gli Australian Open a inizio anno, Sinner è l'unico tennista in corsa per il Grande Slam.