Alcaraz vince gli Internazionali d'Italia, quanti soldi ha guadagnato: ecco la cifra

Il nuovo re degli Internazionali BNL d'Italia è Carlos Alcaraz, che ha sconfitto in finale Jannik Sinner e ha rovinato la festa all'Italia. Non è infatti riuscita la doppietta al tennis azzurro dopo il trionfo di Jasmine Paolini nel femminile, ma il merito è soprattutto dello spagnolo. Dal 6-5 40-15 del primo set, quando ha dovuto fronteggiare due set point, Carlos è salito in cattedra e ha trionfato meritatamente per 7-6 6-1. Alcaraz succede così nell'albo d'oro ad Alexander Zverev e conquista il secondo Masters 1000 del suo 2025 dopo Monte-Carlo, il settimo della sua giovane carriera.