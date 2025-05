Panatta e il messaggio a Fognini: "Eri l'unico che poteva giocare come Agassi"

Tra leggende del tennis italiano ci si capisce. Dagli studi di Sky Sport, Adriano Panatta ha voluto mandare un videomessaggio a Fabio Fognini , che poche settimane fa ha giocato l'ultima partita della sua carriera agli Internazionali BNL d'Italia . "Voglio lasciare spazio ai giovani" aveva detto il ligure, congedandosi dal pubblico romano dopo ben 18 partecipazioni al Foro Italico. Non poteva che spendere parole al miele nei suoi confronti un campione come Panatta, il quale ha sottolineato il "talento genuino" di Fognini e la sua capacità di "giocare come Agassi".

Il messaggio di Panatta a Fognini

"Sei sempre stato un giocatore che ho ammirato perché il tuo talento è genuino. Una delle migliori mani che ho visto in circolazione negli ultimi anni. E devo dirti una cosa: sono qui a Sky Sport con Paolo (Bertolucci, ndr) per registrare delle puntate sui grandi giocatori, sugli eroi del tennis, e abbiamo parlato di Sampras e Agassi e del dualismo che c'è stato qualche anno fa. Io ho detto che tu eri l'unico giocatore che poteva giocare come Agassi. Tu forse te lo ricorderai, non lo so, ma io te lo dissi qualche anno fa a Parigi prima di un'intervista. Se avessi giocato sulla riga di fondocampo, tu eri l'unico che aveva l'abilità di poter giocare come il grande campione americano".

Fabio, che faceva cenno di sì con la testa durante il passaggio sull'intervista a Parigi, ha poi risposto: "Mi ricordo di questa intervista. Eravamo su uno degli ultimi campi. Avevo appena finito di giocare un doppio con Simone (Bolelli, ndr), Adriano ci intervistò e mi disse proprio questa frase qua. Io dissi 'Adriano, ti ringrazio, vorrei tantissimo essere come lui, ma io sono Fabio Fognini". E poi niente. Belle parole, sicuramente fa molto piacere ricevere questi complimenti da Adriano, che anche lui ha vissuto il tennis, è stato l'icona del nostro sport".