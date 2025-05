Dopo l'exploit di ieri in rimonta contro l'argentino Thomas Martin Etcheverry, oggi Flavio Cobolli sfida nella finale del torneo Atp 500 di Amburgo il russo Andrey Rublev. Per il tennista romano è la seconda finale del 2025 dopo quella vinta a Bucarest a inizio aprile. Si gioca sulla terra rossa.

14:26

I finalisti di Amburgo sono pronti a entrare in campo

Cobolli e Rublev stanno per entrare in campo per giocarsi il titolo del torneo Atp 500 di Amburgo. Il giudice arbitro del match è Fergus Murphy.

14:15

Il curriculum di Cobolli e di Rublev

Cobolli, 23 anni, ha vinto un torneo in carriera e vanta il numero 30 del mondo come miglior classifica. Rublev, 27 anni, ha vinto 17 tornei in carriera ed è stato numero 5 del mondo nel 2021. Il tennista romano è già certo di essere numero 29 del mondo dalla prossima settimana anche in caso di sconfitta oggi.

14:11

Il ranking di Cobolli e Rublev

Flavio Cobolli è attualmente numero 35 del mondo mentre Andrey Rublev è al 17° posto del ranking Atp. Entrambi, ovviamente, scaleranno qualche posizione a partire da lunedì prossimo, quando verrà pubblicata la nuova classifica mondiale.

14:00

Trionfo italiano nel doppio

La finale del singolare, che si giocherà dalle 14.30 sul campo centrale di Amburgo, è stata preceduta, sullo stesso terreno di gioco, da quella di doppio vinta dagli italiani Simone Bolelli e Andrea Vavassori: la coppia azzurra ha battuto 6-4, 6-0 l'argentino Andres Molteni e il brasiliano Fernando Romboli.

13:47

Dove vedere la finale di Amburgo in tv

La finale tra Cobolli e Rublev si potrà vedere in diretta tv e in streaming. Ecco come: leggi la notizia

13:35

Sfida inedita tra Cobolli e Rublev

I due tennisti nel corso della loro carriera non si sono mai incontrati nel circuito Atp. Quello odierno sarà quindi un confronto inedito

Amburgo