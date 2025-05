Musetti, secondo turno Roland Garros: orario, quando si gioca e dove vederla in tv

Buona la prima per Lorenzo Musetti, che ha inaugurato il suo Roland Garros – il primo da top 10 – con una vittoria ai danni del tedesco Hanfmann, proveniente dalle qualificazioni. Comodo successo in tre set per l'azzurro, il quale ha faticato solamente all'inizio, per poi salire in cattedra e imporsi con autorevolezza. Promosso a pieni voti dunque Musetti, che ha anche entusiasmato il pubblico presente sul Campo Philippe-Chatrier con un paio di magie delle sue. Al prossimo turno, per il carrarino c’è il vincente dell'incontro tra il francese Royer e il colombiano Galan.