Musetti-Tiafoe, quarti Roland Garros: orario, quando si gioca e dove vederla in tv

Lorenzo Musetti ha ottenuto a Parigi la prima vittoria in carriera contro un top 10 in uno Slam. Nella sessione serale sul campo Philippe Chatrier, l'azzurro ha superato in quattro set Holger Rune e si è regalato i quarti di finale del Roland Garros , traguardo mai raggiunto prima d'ora sulla terra rossa in Francia. Adesso arriva il bello per Musetti, atteso dall'ultimo ostacolo prima della tanto attesa semifinale contro Alcaraz. L'azzurro partirà favorito contro l'americano Frances Tiafoe , capace di approdare ai quarti senza perdere neppure un set ma sicuramente meno a suo agio di Lorenzo su questa superficie.

Musetti-Tiafoe, data e orario del match

La sfida tra Lorenzo Musetti e Frances Tiafoe è in programma martedì 3 giugno come terzo match dalle 11 sul campo Philippe Chatrier (al termine di Svitolina-Swiatek).

Musetti-Tiafoe, i precedenti

Musetti è in svantaggio 3-2 nei precedenti, tuttavia ha conquistato l'unico incontro che si è disputato su terra rossa, agli Internazionali d'Italia nel 2023.

Dove vedere il match Musetti-Tiafoe in tv

Tutte le partite del Roland Garros vengono trasmesse in Italia in diretta tv sui canali di Eurosport, disponibili via satellite su Sky e in streaming sulle piattaforme Sky Go, NOW Tv, DAZN e Discovery+.

Roland Garros 2025, il montepremi

PRIMO TURNO - € 78.000

SECONDO TURNO - € 117.000

TERZO TURNO - € 168.000

OTTAVI DI FINALE - € 265.000

QUARTI DI FINALE - € 440.000

SEMIFINALE - € 690.000

FINALISTA - € 1.275.000

VINCITORE - € 2.550.000