Musetti e la frase urlata al suo box dopo il terzo set con Rune: "E adesso...". Il pubblico reagisce così

Musetti è adrenalina pura. L'azzurro in campo non si risparmia mai, gioca sempre sul filo: prendere o lasciare. Contro Holger Rune non è stato da meno. Il danese è un avversario forte, molto complicato da affrontare nonostante i suoi blackout improvvisi lungo il tortuoso percorso dei cinque set. Lorenzo, invece, quella discontinuità sta imparando ad evitarla e i risultati si vedono. I primi due set dell'ottavo di finale più atteso al Roland Garros viaggiano ad altissimi livelli e vengono spartiti dai due contendenti: uno a testa. Il primo lo porta a casa Lorenzo 7-5, il secondo Holger 6-3.