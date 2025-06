Musetti ko per infortunio, la reazione della fidanzata e la frase di Alcaraz: "Vincere così..."

E' finito nel peggiore dei modi uno splendido Roland Garros per Lorenzo Musetti, costretto a ritirarsi nel corso della semifinale contro Carlos Alcaraz. Il tennista azzurro aveva disputato due set di altissimo livello, vincendo il primo per 6-4 e perdendo il secondo al tie-break. Poi è crollato improvvisamente, perdendo la terza frazione per 6-0 e poi ritirandosi sul 2-0 nel quarto. Il torneo rimane estremamente positivo per Musetti, che si è confermato uno dei migliori giocatori al mondo sulla terra battuta e a partire da lunedì prossimo ritoccherà il proprio best ranking, salendo al numero 6. Resta solo l'amarezza per la semifinale, non tanto per la sconfitta quanto per la mancata possibilità di giocarsela fino alla fine.