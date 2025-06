Sinner e Musetti in chiaro? La decisione della tv per le semifinali e la possibile finale al Roland Garros

Il tennis italiano si prepara a vivere una giornata storica nell'ultimo venerdì del Roland Garros. Per la prima volta dopo 65 anni due giocatori azzurri disputeranno le semifinali nel singolare maschile di uno stesso torneo del Grande Slam. Gli unici a riuscirci erano stati Nicola Pietrangeli e Orlando Sirola, sempre sulla terra rossa di Parigi, nel 1960. Ad aprire il programma di domani sul Philippe Chatrier sarà la sfida tra Lorenzo Musetti e Carlos Alcaraz, al via a partire dalle ore 14:30, prima del match tra Jannik Sinner e Novak Djokovic non prima delle ore 19:00. Nonostante la storicità dell'evento, però, le partite non saranno trasmesse in chiaro in tv ma a pagamento da Warner Bros. Discovery, titolare dei diritti integrali del Roland Garros, visibile sulla piattaforma Discovery+ e sui canali Eurosport distribuiti da Dazn, Sky, Tim Vision e Amazon.