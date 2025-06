Sinner-Alcaraz, finale Roland Garros: orario, quando si gioca e dove vederla in tv

La finale che tutto il mondo del tennis aspettava è finalmente realtà: Jannik Sinner e Carlos Alcaraz si sfideranno nell’atto conclusivo del Roland Garros . Dopo il recente confronto di Roma, i due migliori tennisti al mondo si ritrovano nuovamente a contendersi un prestigioso titolo sul rosso. Ma lo faranno per la prima volta nella loro giovane carriera nella finale di uno Slam. Sinner ha superato in tre set combattuti Novak Djokovic , mentre lo spagnolo ha beneficiato del ritiro di Lorenzo Musetti all'inizio del quarto set. Il fatto che neppure due avversari di questo calibro siano riusciti a fermare la corsa di Jannik e Carlos ribadisce come siamo di fronte ai due tennisti più forti al mondo, i quali hanno anche un discreto margine su tutti gli altri.

Sinner-Alcaraz, data e orario della finale

La finale del Roland Garros tra Sinner e Alcaraz è in programma domenica 8 giugno sul campo Philippe Chatrier con inizio fissato per le ore 15:00.

Sinner-Alcaraz, i precedenti

Alcaraz conduce 7-4 nei precedenti a livello ATP e ha vinto gli ultimi quattro confronti. Il più recente risale alla finale degli Internazionali d’Italia disputata poche settimane fa al Foro Italico. Lo spagnolo è avanti 2-1 anche nelle sfide giocate negli Slam e ha vinto l’unico match al Roland Garros, lo scorso anno in semifinale al quinto set.

Dove vedere Sinner-Alcaraz in tv

Tutte le partite del Roland Garros sono trasmesse in Italia in diretta tv sui canali di Eurosport, disponibili via satellite su Sky e in streaming sulle piattaforme Sky Go, NOW Tv, DAZN e Discovery+. Al momento non c’è ancora l’ufficialità, tuttavia la Warner Bros Discovery sarebbe intenzionata a trasmettere la finale anche in chiaro sul NOVE.

Roland Garros 2025, il montepremi

PRIMO TURNO - € 78.000

SECONDO TURNO - € 117.000

TERZO TURNO - € 168.000

OTTAVI DI FINALE - € 265.000

QUARTI DI FINALE - € 440.000

SEMIFINALE - € 690.000

FINALISTA - € 1.275.000

VINCITORE - € 2.550.000