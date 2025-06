Su X impazza la "Siglinde Cam"

Durante la partita, anche per stemperare la tensione, numerosi utenti hanno commentato sui social le reazioni della mamma di Sinner, spesso inquadrata dalla regia. A prescindere dalla situazione di punteggio, la donna era costantemente tesa, come se sperasse che il match terminasse in fretta. Persino coloro che non tifavano per uno dei due giocatori in particolare hanno provato empatia per Siglinde. Per non parlare poi dei tifosi di Sinner, i quali si sono chiaramente rivisti nella sua difficoltà a contenere le emozioni in un match così intenso. La dice lunga il fatto che su X (ex Twitter) sia stata coniata l'espressione "Siglinde Cam", a testimonianza di come la finale non abbia avuto solamente due protagonisti e si sia in parte giocata anche sugli spalti.