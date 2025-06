"Date la Coppa del Roland Garros a...": il post di Del Potro che spiazza, ma poi mette (quasi) tutti d'accordo

Durante la finale del Roland Garros tra Jannik Sinner e Carlos Alcaraz, anche molti ex tennisti hanno commentato sui social lo spettacolo a cui hanno dato vita i due migliori giocatori al mondo. Uno di questi è stato l'argentino Juan Martin Del Potro, che spesso viene citato nelle finali Slam in quanto l'unico tennista non-europeo capace di conquistare un Major negli ultimi 83 disputati (gli altri 82 sono stati vinti da giocatori europei). Proprio Del Potro, che si è ritirato lo scorso anno dopo un match d'esibizione a Buenos Aires con Djokovic, ha apprezzato particolarmente i cinque set della finale parigina, facendo i complimenti a entrambi i giocatori. C'è però un post in particolare che inizialmente ha spiazzato tutti per poi trovare numerosi consensi.