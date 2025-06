Panatta commenta Sinner-Alcaraz: "La finale più bella". Poi tira fuori una frase sul diavolo...

"La finale tra Alcaraz e Sinner è stata la partita più bella che io abbia mai visto". Lo ha dichiarato Adriano Panatta, che in collegamento con la Rai durante il programma DS Estate ha commentato a caldo quanto accaduto sullo Chatrier in occasione della finale del Roland Garros. "Ho visto un tennis assolutamente stratosferico da parte di tutti e due. Si sono affrontati due fenomeni. Non ho altri aggettivi per esprimere quello che ho provato" ha aggiunto. Proprio come detto in un post sui social da Del Potro, anche la leggenda del tennis italiano sperava che potessero non esserci sconfitti: "Sul 6-6 al quinto io avrei detto: ‘Basta, mettiamo la seconda coppa e siete entrambi vincitori del Roland Garros’. Se lo meritavano tutti e due, ma purtroppo nello sport questo non è possibile".