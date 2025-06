Tsitsipas e Darderi, subito scintille ad Halle: polemiche furiose dopo il primo punto! 

Il match tra Luciano Darderi e Stefanos Tsitsipas, valevole per il primo turno dell'ATP 500 di Halle, è stato subito caratterizzato da un episodio controverso. A cominciare al servizio è stato il tennista italiano, ma già in occasione del primo 15 della partita c'è stata una discussione. La tecnologia ha infatti giudicato 'in' la prima di servizio di Darderi, scatenando le proteste del greco, convinto che invece fosse 'out'. Tsitsipas si è quindi avvicinato all'arbitro, lo svedese Mohamed Layhani, per chiedere spiegazioni, dato che a suo avviso la palla non aveva pizzicato la riga. Inizialmente l'arbitro ha provato a spiegargli che Hawk Eye Live aveva giudicato il servizio buono e che quindi il punto spettava a Darderi. Tuttavia è accaduta una cosa piuttosto inusuale e la situazione ha preso una piega diversa dal solito.