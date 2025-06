Sinner arriva ad Halle e trova una gradita sorpresa: programma e quando gioca il numero uno

Sinner è arrivato ad Halle e ha trovato una gradita sorpresa. L’organizzazione del torneo Atp 500 in Germania gli ha fatto trovare una torta speciale a forma di 1 per il suo 370esimo giorno da numero uno in classifica, ma anche perché è passato da poco un anno in quella posizione: 53 settimane. Dopo la sconfitta dolorosa nella finale epica con Alcaraz al Roland Garros, Sinner è andato a casa sua a riposarsi, trascorrendo qualche giorno in famiglia in serenità. Tra le altre cose, ha portato il gatto dal veterinario, con la Panda della mamma, come ha rivelato il Sindaco di Sesto Pusteria, Thomas Summerer. Di tutt’altro tenore invece il post Roland Garros di Carlos Alcaraz, che è volato a Ibiza con gli amici per staccare la spina, trascorrendo serate in locali famosi come l’Ushuaia. Lo aveva fatto anche l’anno scorso e la scelta si era rivelata vincente perché Carlos aveva trionfato anche a Wimbledon. Il suo staff però è un po’ preoccupato per questo tipo di gestione dello stress, il suo coach Ferrero lo ha rivelato in più di un’occasione.