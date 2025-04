Darderi, incidente al cambio campo a Monaco: si passa l'asciugamano sul collo e... Il pubblico reagisce così

Un episodio singolare quello accaduto a Luciano Darderi nel corso della sua partita di ottavi di finale all'Atp 500 di Monaco di Baviera contro Miomir Kecmanovic. Il tennista italo-argentino durante il cambio di campo del 5-4 nel secondo set, quando Kecmanovic si apprestava per servire per rimanere nel parziale, ha dovuto fare i conti con un insolito incoveniente: mentre se lo stava passando sul collo per rinfrescarsi, si è aperto l'asciugamano contenente il ghiaccio che è fuoriuscito tutto scatenando la reazione divertita dell'azzurro e del pubblico.