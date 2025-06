Bublik-Medvedev, finale Atp 500 Halle: orario, quando si gioca e dove vederla in tv

Nonostante l’assenza di Jannik Sinner, campione in carica, l’ ATP 500 di Halle può vantare una finale di alto livello: ad affrontarsi saranno Alexander Bublik e Daniil Medvedev . Il tennista kazako, protagonista di una straordinaria vittoria al secondo turno contro Jannik Sinner , ha superato in rimonta Karen Khachanov in semifinale, confermando l'ottimo momento di forma e lo straordinario feeling con la superficie. Per Medvedev invece si tratta della prima finale dopo 15 mesi: decisivo il successo dopo circa tre ore ai danni del beniamino di casa Alexander Zverev .

Bublik-Medvedev, data e orario del match

La finale dell’ATP 500 di Halle tra Bublik e Medvedev è in programma domenica 22 giugno alle ore 15:00 sulla OWL Arena.

I precedenti tra Bublik e Medvedev

Medvedev è avanti 6-0 nei confronti diretti, tuttavia i due giocatori non si sono mai affrontati su erba.

Dove vedere Bublik-Medvedev in tv

La finale del torneo di Halle sarà trasmessa in esclusiva da Sky, con Sky Sport Tennis e Sky Sport Uno come canali di riferimento per l'evento. L’incontro sarà inoltre disponibile in live streaming su NOW e Sky Go, applicazioni dedicate agli utenti abbonati ai servizi e scaricabili tramite gli store Apple e Android.

ATP 500 Halle, il montepremi

PRIMO TURNO - € 19.670

SECONDO TURNO - € 36.885

QUARTI DI FINALE - € 69.100

SEMIFINALE - € 135.255

FINALISTA - € 253.790

VINCITORE - € 471.755