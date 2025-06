Alcaraz e la reazione a sopresa in conferenza su Emma Raducanu: "Era qui? Non me ne sono accorto..."

Ospite d'eccezione sugli spalti della Andy Murray Arena per il derby spagnolo tra Alcaraz e Bautista Agut, valido per la semifinale dell'ATP 500 del Queen's. Sulle tribune a Londra era infatti presente la tennista britannica Emma Raducanu, inquadrata a più riprese dalle telecamere mentre si godeva il match insieme alle sue amiche. Nell'ultima settimana si è parlato spesso di Raducanu e Carlos Alcaraz, che in occasione degli US Open faranno coppia per il nuovo torneo di doppio misto, in cui saranno protagonisti quasi tutti i migliori giocatori al mondo. Oltre al fatto che Emma vive a Londra, il motivo principale della sua presenza al Queen's per l'incontro di Alcaraz era verosimilmente proprio quello di aumentare l'hype in vista dell'appuntamento a New York.