Cobolli diretta Atp Eastbourne, segui la sfida di oggi con Fearnley. Tennis live

EASTBOURNE (REGNO UNITO) - Debutto non semplice sull'erba dell'Atp 250 di Eastbourne per Flavio Cobolli, che nel primo turno del torneo inglese sfida il britannico Jacob Fearnley. Il 23enne tennista romano, numero 24 del mondo, si trova di fronte il coetaneo numero 51 del ranking, che avrà il pubblico dalla sua parte ed è in ascesa dopo aver vinto quattro tornei Challenger nel 2024 e raggiunto i quarti di finale al Queen's la scorsa settimana. Segui la diretta della partita con gli aggiornamenti in tempo reale, le curiosità e le dichiarazioni